Voyage : "Il ne faut pas fermer les yeux sur les défis qui arrivent"

Durant l'événement se tenait le Forum de l'industrie sur les pratiques de tourisme durable.



Le forum a été consacré à la discussion sur la manière de continuer à encourager les entreprises à se concentrer sur une transition durable et verte malgré ces défis.



Pionner sur ce sujet, l'office du tourisme slovène a souhaité donner des perspectives à l'assistance.



" Le schéma vert du tourisme slovène a beaucoup contribué à faire prendre conscience que la durabilité est la seule manière correcte de développer le tourisme et un système global qui affecte divers segments de la société et de nombreuses industries grâce à sa nature multiplicative.



Aujourd'hui, pas moins de 90 % de toutes les arrivées de touristes slovènes sont générées par les destinations vertes slovènes, " a expliqué Ilona Stermecki, directrice par intérim de l'instance slovène.



Pour le président de l'ETC, Luís Araújo, la reprise forte et marquée de l'activité, ne doit pas faire oublier les enjeux plus important auxquels nous faisons face.



Les statistiques et les chiffres ne doivent pas détourner le chemin des entreprises.



" Les autorités touristiques nationales de toute l'Europe ont raison d'être optimistes quant à la reprise du tourisme prévue pour cet été. Toutefois, il serait négligent de leur part de fermer les yeux sur les défis qui se profilent à l'horizon.



Il a été encourageant de voir les esprits les plus brillants du secteur se réunir pour élaborer des stratégies sur les questions géopolitiques et environnementales qui auront un impact sur nous dans les mois et les années à venir. "



Des bons mots, mais il reste à voir les décisions qui ont été prises...