Voyage Sri Lanka : quelles conditions d'entrée ?

Les voyageurs non vaccinés peuvent désormais voyager au Sri Lanka sans quarantaine et sans avoir à effectuer un PCR à l'arrivée. Ils devront effectuer un test avant l'embarquement pour leur vol vers le Sri Lanka.La France a classé en vert le Sri Lanka. Pour revenir d'un voyage depuis un pays vert, seule la preuve d’une vaccination complète est nécessaire, en plus des documents habituellement requis (exemple : passeport, visa) pour les voyageurs vaccinés.Pour les voyageurs non vaccinés : le résultat négatif d’un test PCR de moins de 72 heures ou d’un test antigénique de moins de 48 heures ou bien un certificat de rétablissement est nécessaire pour revenir en France, en plus des documents habituellement requis (exemple : passeport, visa).