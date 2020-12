Voyage d’O Véritable Source d'hébergements pour Curistes au cœur des Stations thermales de France

Voyage d’O, Agence de voyages française, basée à Valbonne dans les Alpes-Maritimes (06) se dédie aux curistes, riche de logements sélectionnés dans nos Stations thermales à l’esprit “comme à la maison”.

Notre souhait : être le meilleur intermédiaire entre les curistes et les propriétaires afin que le séjour thermal soit une réussite ! Au même prix et sans frais de dossier.



Dénomination :

VOYAGE D’O



Date de création :

2019



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM006190002



Voyage d’O s’est créé autour d’une idée et d’une forte volonté d’offrir aux curistes ainsi qu’aux propriétaires une expérience parfaite et sécurisée.



Comment ne pas tomber dans l’écueil des arnaques : logements inadaptés ou inexistant, sans fiabilité ? Tel est le premier critère du curiste.



Déjà, depuis une dizaine d’années par le biais de la plateforme



Cependant, Voyage d’O conscient des enjeux d’un séjour paisible se porte garant d’une cure thermale réussie de trois semaines. Elle propose dans le cadre de son Agence de Voyages spécialisée : des logements sélectionnés, sécurisés, adaptés et assurant votre bien-être, indispensable prolongement de vos soins thermaux. Fort des garanties d’une Agence de voyage, faites le choix d’un séjour serein : vous êtes chez vous !

Voyage d’O c’est :



• L’Accompagnement : Faire ses propres recherches, comment réserver, à qui ? Internet c’est pratique … mais un contact humain derrière un écran c’est mieux ! Nous sommes une agence digitale, mais également une équipe professionnelle sur simple appel, à l’écoute de vos critères, besoins et désirs d'un logement adapté à votre cure. Nous vous offrons aide et assistance avec le confort d’un interlocuteur, pas la froideur d’un robot !



• L’Expertise : En France, nous sommes riches de Stations thermales proposant une large offre de soins selon les pathologies, mais également aux mêmes orientations. Laquelle choisir ? Quelle sera la Station thermale qui vous correspondra le mieux de part, les soins, le cadre et dépaysement, l’accès et la durée du voyage ? Voyage d’O vous guidera vers la bonne station thermale, c’est notre métier.

Nous vous proposerons des hébergements avec un descriptif complet et des photos.

Par exemple, vous pourrez retrouver sur notre site internet, la liste des logemements sur Jonzac :



• La Sécurité : Tout d’abord, nous générons nous même l’offre de nos hébergements, car nous sommes en constante recherche de nouveaux logements en stations thermales. En lien direct avec les propriétaires, chaque annonce est vérifiée puis validée, offrant ainsi la fiabilité de la location. Les paiements sont sécurisés et une assurance annulation vous est proposée. Enfin, durant le séjour : nous sommes là ! La sérénité, c’est essentiel lors de votre séjour thermal ! Soyez les Bienvenus !



Horaires : 9H30-18H30

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi



Vos contacts :

Voyage d’O

agence@voyagedo.fr

Tel : +33 (0)4 22 46 14 90



Christophe FLORET

Directeur



Théo BLOTTIERE

Commercial



Adresse postale : 1200 Route des Lucioles – 06560 Valbonne



Sites Web :

www.voyagedo.fr



