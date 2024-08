Voyage : les Français ont-ils boudé les pros ?

Après juillet, les réservations sont très bien reparties, globalement l'été sera positif. Nous comparons par rapport à une saison 2023 exceptionnelle.



Les voyageurs ont anticipé la possible pagaille des JO, en se reportant sur septembre. Pour la première fois fin juillet et début août, les TO ont mis en place des promotions.



Nous ne retrouverons pas la rentabilité de 2023,

Les signaux d'alerte ont été nombreux, avant que la saison estivale ne débute.Les professionnels du voyage estimaient que les Jeux olympiques allaient jouer un mauvais tour à la profession et que l'été ne se présentait pas sous les meilleurs auspices.Alors qu'ADN Tourisme constate un démarrage poussif et une météo capricieuse sur juillet, Didier Arino estimait que 200 000 Français de moins ne sont pas partis en vacances, les tour-opérateurs ont débouché le champagne sur TourMaG.com. nous confiait le président du SETO.Un bilan qui pourrait prêter à sourire (jaune) au regard du dernier baromètre des Entreprises du Voyage (EDV), publié en cette fin de semaine.