Didier Arino : "nous avons eu un été en deux temps"🔑

Effectivement, le démarrage de la saison n'est pas le même alors que les ponts sont favorables aux longs week-end et aux séjours.



Les élections législatives n'ont pas aidé non plus. Les opérateurs ont perdu un week-end en juillet.



Et puis il y a eu aussi cette morosité ambiante, la baisse des intentions de départ, les budgets en baisse...



En fait, ce caractère anxiogène, le contexte médiatique non-stop depuis des mois où on nous expliquait que tout allait être catastrophique : le risque d'attentat, l'impossibilité de se déplacer pendant les JO, etc. Tout cela n'a pas contribué à booster juillet. Il y a beaucoup d'attentisme.



Pour les restaurateurs, les sites de visites, les commerçants, les magasins de souvenirs, de vêtements, la consommation a été compliquée en juillet.



Puis, à partir du moment où il y a eu les JO, nous avons eu des Français qui ont retrouvé le moral et le sourire, et qui se sont mis un peu plus à consommer. Nous avons aussi eu moins de politique dans les médias et ça fait un bien fou !



L'aspect psychologique joue énormément. L'été s'est vraiment déroulé en deux temps. Les 3 premières semaines de juillet ont été très compliquées, ensuite l'activité a décollé pour avoir un pic de fréquentation à partir du début août.



Les réservations sont encore bonnes et encourageantes pour le mois de septembre.



Il y a eu un côté nuit-jour, en quelque sorte.