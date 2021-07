Voyages SNCF et GoodPlanet sensibilisent les jeunes voyageurs aux enjeux environnementaux

Voyages SNCF joue la carte de la pédagogie pour sensibiliser les jeunes voyageurs aux enjeux environnementaux.



Depuis le 3 juillet 2021, en partenariat avec la fondation GoodPlanet, des animateurs du service Junior & Cie formés par les équipes de GoodPlanet accompagnent les enfants sur leur trajet et, grâce à des kits de jeux crées par la fondation, font de la pédagogie autour de ces enjeux.



Des jeux qui utilisent un langage positif et accessible et qui permettent aux enfants de découvrir de façon ludique les différentes sources d’énergie disponibles et d'apprendre des gestes simples pour réduire leur empreinte carbone.