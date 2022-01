Voyages Vert Vous - Sénégal : Patrimoine culturel et naturel au fil du fleuve

À chaque épisode, un voyage, des rencontres. Au programme : nature, préservation et initiatives vertes. Voyages Vert Vous, la websérie de TV5MONDE vous emmène aux quatre coins du monde découvrir les merveilles de la planète et ces nombreux anonymes qui œuvrent au quotidien pour la protéger.Dans cet épisode, TV5MONDE vous emmène àau Sénégal. Découvrez cette ville inscrite au patrimoine de l'UNESCO, succombez à son charme atypique et à sa gastronomie savoureuse. Rencontrez ses habitants chaleureux et partez au, où les communautés locales utilisent une plante invasive pour faire du tissage.Revoir le précédent épisode de Voyages Vert Vous