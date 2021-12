Voyages Vert Vous - Costa Rica : Nicoya, la péninsule secrète

À chaque épisode, un voyage, des rencontres. Au programme : nature, préservation et initiatives vertes. Voyages Vert Vous, la websérie de TV5MONDE vous emmène aux quatre coins du monde découvrir les merveilles de la planète et ces nombreux anonymes qui œuvrent au quotidien pour la protéger.Dans cet épisode, TV5MONDE vous emmène dans le pays du tourisme durable par excellence : le Costa Rica Explorez sa côte Pacifique, hors des sentiers battus, puis embarquez en direction de la péninsule de Nicoya pour découvrir les trésors et la culture uniques de ces îles authentiques et préservées.Revoir le précédent épisode de Voyages Vert Vous