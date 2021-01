Voyages d'affaires : Bleu Voyages devient Bleu Business et se réorganise

Bleu voyages se réorganise et fait le plein de nouveautés pour la rentrée 2021.



Nouvelle équipe, nouveau nom, nouvelle identité visuelle, dynamisation du site internet… la TMC (Travel Travel Management Company) avait ouvert de nombreux chantiers et devient Bleu Business.



Jean-Pierre Lorente, président directeur général revient sur ces changements : "Nous traversons une crise inédite, tant sur sa durée, que par son ampleur. Ce sont, non seulement nos quotidiens, mais aussi nos modèles, nos process et nos certitudes qui s’en trouvent bouleversés.



Le pire serait d’attendre que cela passe et espérer un retour au « comme avant ». Ce n’est pas dans l’ADN de Bleu Voyages et l’attentisme ne l’a jamais été. 2021 sera donc l’année des changements".