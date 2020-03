Voyages d'affaires : Expensya constate une baisse de 35%

Spécialiste de la gestion des notes de frais, Expensya a analysé les impacts actuels de l'épidémie de coronavirus sur les déplacements des professionnels français, et principalement vers certaines destinations.



Selon l'entreprise qui traite plus de 30M€ de frais de déplacement par semaine, les voyages d’affaires, ont globalement baissé de 35% sur les 10 premiers jours de mars.



Cette baisse s'est amorcée dès la 2ème semaine de février avec le bond des chiffres mondiaux des cas contaminés.



Expensya constate que la destination la plus impactée est, sans surprise, la région APAC (Asie Pacifique), avec une diminution de 95% des voyages en Chine continentale, 80% Hong-Kong, 55% Corée du Sud et plus de 30% pour le Japon.