Voyages d'affaires : the Treep signe avec Bleu Voyages

Le réseau d'agences Bleu Voyages et le self-booking tool (SBT) the Treep annoncent la signature d’un accord de référencement.



Le portail de réservation de voyages d’affaires the Treep est désormais accessible aux entreprises clientes de la TMC, qui pourront réserver un déplacement professionnel en tenant compte à la fois des économies de CO2 possibles, des meilleurs tarifs disponibles ou négociés et de la durée totale du voyage incluant les premiers et derniers kilomètres.



" Ce nouveau partenariat concorde avec la démarche RSE de Bleu Voyages , précise le Groupe dans un communiqué.



Les atouts de ce SBT nouvelle génération présentent une parfaite adéquation avec les valeurs intrinsèques de la TMC et les attentes de ses clients : une ergonomie simple, une implémentation facile, un inventaire de contenus avions, trains, hôtels et locations de voiture très large et une dimension éco-responsable véritable ".