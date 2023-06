Voyages d'exception présente ses nouveautés 2023-24

"des expériences rares et inoubliables"

"sur les traces de Napoléon à Sainte-Hélène

"safari inoubliable"

"Au fil de l’Elbe, des siècles d’histoire de Berlin à Prague"

"Trésors de la couronne : aux confins des terres celtiques et anglaises

"Le Danube au fil de l'histoire".

Les plus belles collections de Chicago à Boston"

"l'Islande, terre de feu et de glace

"Train African Explorer : de Pretoria aux chutes Victoria -Afrique du Sud, l'Eswatini, le Mozambique et le Zimbabwe".



"Trésors de Jordanie en musique"

"Panoramas et féerie de Noël en Suisse"

Arts d’hier et d’aujourd’hui au Cambodge

"Voyage en train : Héritage des Maharajas"

La Collection 2023-24 de Voyages d’exception, agence de création de croisières et de voyages francophones haut de gamme comprend une cinquantaine de croisières et voyages qui promettentAvec plusieurs propositions de voyages en train, cette nouvelle collection invite aussi ses clients àSi cette Collection comprend beaucoup de nouveautés, toutes ces nouveautés sont programmées l'année prochaine. Notamment un itinéraire", prévu pour janvier 2024. Et aussi unen Tanzanie combiné avec un temps de détente à Zanzibar, en mars et en octobre 2024.Autres nouveautés,, en avril 2024. Toujours en avril 2024, une croisière", également en avril 2024). Puis, en juin 2024, est prévuLe voyage sur le thème "est programmé en juin 2024. Egalement en juin 2024, un voyage est prévu en "Ouganda, perle de l'Afrique & territoire des Gorilles".En juillet 2024, Voyages d'exception propose d'explorer". En août 2024, le voyagiste propose la découverte duEn octobre 2024, Voyages d’exception a inscrità son catalogue et, en novembre 2024,. Egalement en novembre 2024, sont proposés "" ainsi que