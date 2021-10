Voyages : les Maldives et les Seychelles orange, l'Argentine en vert

arrêté publié le 13 octobre 2021

Les Maldives et les Seychelles sortent de la liste rouge et passent en orange, tandis que l'Argentine rejoint les pays verts. Un arrêté publié le 13 octobre 2021 et entré en vigueur le 14 octobre a actualisé la liste des pays verts, orange et rouges établie par la France

Rédigé par Céline Eymery le Vendredi 15 Octobre 2021

