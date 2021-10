Voyage Maroc : le pays passe sur la liste orange

passeport de vaccination

Les autorités marocaines ont annoncé la reprise progressive des vols depuis 15 juin 2021 selon une classification des pays en deux listes (A et B).Depuis le 1er octobre 2021, les mesures sanitaires sur place ont été allégées. Plusieurs mesures sont actuellement en vigueur, parmi elles : le couvre-feu est encore en place sur tout le territoire national de 23h à 5h du matin.Sont exclues de cette décision les personnes vaccinées titulaires d’un «», les personnes présentant des conditions médicales urgentes, les personnes chargées du transport de biens et de marchandises, ainsi que les travailleurs des secteurs public et privé titulaires d’un « ordre de mission », document signé et scellé par leur employeur.Les rassemblements et activités dans les espaces fermés et ouverts ne doivent pas dépasser 50 personnes, avec obligation d’obtenir une autorisation des autorités locales en cas de dépassement.Les hôtels et autres établissements touristiques ne doivent pas dépasser 75 % de leur capacité.