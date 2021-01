Voyages loisirs hors UE interdits : les TO suspendent les départs jusqu'à la mi-février

Même décision du côté d'Austral Lagons et Solea qui suspendent de leur côté tous ses départs à compter du 31 janvier et jusqu’au 15 février 2021.



" Pour les départs jusqu’au 15 février 2021, bénéficiant de motifs impérieux et pour lesquels les clients souhaitent maintenir leur voyage, il est impératif de nous en informer et de nous confirmer son motif impérieux " précise Austral Lagons.



Club Med annule quant à lui, sans frais tous les départs jusqu’au 12 Février inclus. "Pour les départs à compter du 13/02, le voyagiste attend de nouvelles décisions."



Pour les clients sur place, dans des pays hors Union Européenne en revanche les tour-opérateurs ne changent le programme établi.



"Pour les clients actuellement sur place dans un pays extérieur à l’Union Européenne, leur séjour peut se dérouler normalement jusqu’à la date de retour initialement prévu, leur voyage de retour constituera un motif impérieux." explique FTI Voyages.



Idem du côté d'Austral Lagon et Solea. De son côté Club Med précise : "Les compagnies aériennes n'ont, à date, pas modifié leur plan de vol. Si un retour anticipé est imposé celui-ci sera organisé par Club Med sous réserve d'avoir réservé un séjour avec offre transport Club Med.



Les nuits non-consommées feront l’objet d’un avoir crédité sur le compte clients."