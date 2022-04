Voyagez vert ! Choisissez le bleu Ollandini

Appli mobile TourMaG



La RSE, c’est la responsabilité sociétale des entreprises. Pionnière en la matière, la France a une longue expérience dans le domaine de la RSE. Mais tout cela, c’est en partie grâce aux entreprises qui jouent un rôle majeur dans ces changements. Face aux évolutions environnementales, culturelles et économiques constantes, elle se doit de mettre les humains et la planète au cœur de ses préoccupations, en concourant à un objectif de développement plus responsable et durable.

Le Groupe Ollandini depuis sa création Depuis toujours, nous veillons à réaliser des partenariats et à coopérer avec différents acteurs (publics, associatifs ou des entreprises) en faveur de l’environnement.



En tant qu’entreprise citoyenne, nous nous sommes engagés auprès de l’ONF (Office National des Forêts) afin de contribuer au reboisement de la Corse. Grâce à ce partenariat, près de 12 000 arbres (en particulier les pins laricio) ont été plantés sur l’île, notamment dans la forêt de Zonza. Bercé par sa volonté de s’inscrire dans un tourisme responsable et durable, Jean-Marc Ollandini a participé en personne à ce reboisement, aux côtés d’un représentant de la commune de Zonza.



Emmené par Michaël Ollandini, Sud Corse Hôtellerie a réalisé un partenariat avec l’association Global Earth Keeper. Celle-ci milite pour la protection de l'environnement, plus particulièrement du littoral et de la mer et la défense des animaux. L’équipe du Groupe Ollandini ainsi que les bénévoles de l’association ont pris leur journée afin de procéder au nettoyage la plage de Santa Giulia, à Porto-Vecchio. Le but ? Se débarrasser des déchets emmenés par les vents et courants d'hiver. Transformés en « QG » de l’opération nettoyage, les bénévoles ont été invités par Michaël Ollandini afin de profiter d’un rafraîchissement sur la terrasse du Moby Dick.



Afin d’aller encore plus loin dans sa démarche, le Groupe Ollandini avait signé (en 2020) un partenariat avec cette même association.



Cette fois-ci, c’est le TO Ollandini Voyages qui a reversé 1€ par personne au profit des associations Un sourire, un espoir pour la vie (association dont l’objectif consiste à redonner le sourire aux enfants malades grâce à un soutien financier et à différentes actions) et Global Earth Keeper. Les fonds récoltés par cette dernière ont servi à mettre en place des panneaux d’informations à l’attention du grand public, afin de les informer du nettoyage des différents sites concernés. L’objectif ? Participer à la protection du littoral en finançant une partie des opérations "Corse propre".



La RSE du Groupe Ollandini, aujourd’hui Aujourd’hui, c’est le Groupe Ollandini dans sa globalité qui est engagé dans une démarche RSE en faveur de l’écologie.



Nous imprimons depuis 2010 toutes nos brochures sur du papier homologué PEFC, du papier issu de forêts gérées de façon durable. La norme PEFC a misé sur l’amélioration continue de leurs exigences. En effet, elles sont réévaluées tous les 5 ans, afin de refléter au mieux les enjeux et la réalité du terrain.



Aussi, l’impression de toutes les brochures, ainsi que tous les supports papier du groupe Ollandini ont été confiées à une imprimerie certifiée Imprim'Vert : elle garantit le respect de l’environnement dans toutes les étapes de la création de la brochure.

Radisson Blu Resort & Spa et ses actions environnementales Le Radisson Blu Resort & Spa situé à Ajaccio participe depuis 2015 à l’Earth Hour. 1 fois par an, la population mondiale est invitée à éteindre la lumière pour témoigner de son engagement envers le climat. C’est ce 30 mars dernier, de 20h30 à 21h30 que le Radisson s’y est attelé.



L’idée a émergé à Sidney en 2007, grâce à l’ONG World Wide Fund for Nature. Le principe est simple : éteindre les lumières et débrancher les appareils électriques pendant 60 minutes, afin d’encourager l’économie d’énergie et de rappeler l’impact que l’électricité a sur le climat. En effet, nous sommes de plus en plus nombreux à avoir la volonté d’agir, sans savoir comment. Ce geste symbolique appelle et réunit la population du monde entier afin de lutter contre cette consommation énergétique démesurée.



Aussi, cet hôtel appartenant au Groupe Ollandini a opté pour un système de récupération des eaux. Afin de réduire son impact énergétique, le Radisson a choisi de réutiliser ses « eaux grises ». L’eau grise est constituée des eaux usées de l’hôtel, soient les eaux des lavabos, de la piscine intérieure du spa ou encore de la piscine à débordement extérieur. Celles-ci ont été reliées au système de plomberie afin d’être réutilisées ultérieurement.



Pour finir, le restaurant de l’hôtel « U Punente » priorise l’achat de produits de qualité, régionaux et de saison pour chacun de ses services : produits issus d’un circuit court et d’une agriculture biologique.



L’équipe de Sud Corse Hôtellerie soucieuse de l’environnement ! Revenons sur le groupe Sud Corse Hôtellerie. L’équipe de SCH tient fortement à préserver son patrimoine naturel si précieux. Elle s’investit depuis plus de 10 ans dans le respect de l’environnement en menant différentes actions :



Concernant l’énergie :



• Suivi mensuel de la consommation énergétique

• Utilisation d’ampoules fluocompactes et de LED

• Production d’eau chaude par panneaux solaires



Concernant l’eau :



• Suivi mensuel de la consommation d’eau

• Équipement de régulateurs de débit

• Sensibilisation des clients à la gestion de l’utilisation des serviettes de bain



Concernant les eaux usées :



• Traitement collectif des eaux usées

• Nettoyage préventif annuel des éléments de relevage à la charge de SCH



Concernant la biodiversité :



• Plantation d’espèces adaptées aux conditions locales

• Protection de la lagune et de la plage de Santa Giulia : SCH a mis en place une gestion raisonnée de la plage de Santa Giulia. Cette dernière est délimitée en zones naturelles, et en zones de baignades, sans posidonies, afin d’assurer le confort des baigneurs tout en respectant l’environnement.

Mais, qu’est-ce que les posidonies ? Les dépôts de feuilles sèches de Posidonies forment une banquette, cette plante marine est uniquement présente en Méditerranée. Elles se présentent sous forme de vastes prairies marines qui produisent des grandes quantités d’oxygène et abritent de nombreuses espèces animales et végétales. La présence de cette plante indique une qualité environnementale remarquable. À l’automne, les feuilles de posidonie sont transportées par les vagues le long des côtes et s’accumulent en partie sur les plages. Ces dépôts, appelés banquettes, ne sont pas des déchets; au contraire, elles contribuent à la protection des plages contre l’érosion et sont à la base de leur formation (piège à sédiments).

• Toujours dans un but écologique et raisonné, le chemin d’accès à la plage est devenu piéton

• SCH a misé sur un système fermé d’aquaponie. Cette pratique consiste à fusionner les techniques de l’aquaculture et de l’hydroponie, afin de permettre aux plantes et aux animaux aquatiques de vivre ensemble. En effet, le système draine l’eau des poissons vers les plantes afin de les arroser, en permettant la pousse d’aromates, de fraises ou encore de menthe. Ensuite, cette même eau va à son tour s’écouler dans le bassin des poissons tout en passant par un circuit fermé, permettant la réutilisation de l’eau.



Concernant la couche d’Ozone :



• Des contrôles annuels sont réalisés avec un suivi de la maintenance de nos équipements frigorigènes

• Utilisation de véhicules électriques



Concernant les achats verts :



• Achats de produits respectueux de l’environnement

• Achats de produits régionaux et de saison dans les restaurants et au service du petit-déjeuner : produits issus d’un circuit court et d’une agriculture biologique.

• Afin d’aller plus loin dans cette démarche RSE, SCH a ouvert en 2017 l’Oasis, un bar de plage 100% bio construit avec des matériaux recyclés.



L’Oasis : des produits bio de l'assiette au transat ! En 2017, le groupe Ollandini s’est attaché à ouvrir un bar de plage 100% bio et écolo.



L’Oasis est née : c’est un lieu atypique, un véritable havre de paix. Conçu dans le respect de l’environnement, même les matériaux utilisés pour la décoration (mobilier, carte, vaisselle…) ont été pensés autour de ce concept : naturel et bio. Le bois des transats par exemple, provient de récupération bateaux.



L’Oasis mise sur des produits bio et de qualité, issus de l’agriculture locale : c’est un véritable partenariat entre les acteurs locaux. Celui-ci entre dans une démarche de commerce engagé, et s’investit pour proposer des produits issus d’un circuit court et d’une agriculture biologique. Concernant les agrumes, pêches, nectarines ou encore les fraises, l’Oasis a sélectionné avec soins deux producteurs locaux. Il en est de même pour la quasi-totalité des produits de L’Oasis, le fromage, le pain, le vin et même la bière sont issus d’agriculture bio et locale !



