Vulcania : report de l'ouverture de la saison 2020

Ainsi, en conformité avec les mesures annoncées par les autorités françaises, et dans le but d’enrayer au plus vite l’épidémie du Covid-19,Pour les personnes qui avaient déjà réservé leurs venues au parc :- Si vous avez réservé un séjour sur le site Séjour de Vulcania entre le 25 mars et le 30 avril 2020, toutes les réservations seront remboursées sans frais- Si votre séjour est prévu à partir du 1er mai 2020 les conditions normales s’appliquent- Si vous avez acheté un billet simple pour vous rendre à Vulcania entre le 25 mars et le 30 avril 2020, la validité de vos billets sera étendue jusqu’à la fin de la saison 2020 sur la même période tarifaireContact : sav@vulcania.com