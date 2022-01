Webinaire RESANEO - Les astuces à connaître - Des dates toute l'année

Resaneo est une agence de voyages spécialiste de la réservation de transports vol et train. Plus de 3700 professionnels du tourisme font confiance à Resaneo, qui leur propose un service de qualité autour de son offre la plus large du marché. Ce sont plus de 600 compagnies aériennes régulières, lowcost et charters qui sont intégrées. L’offre rail des grandes lignes nationales et internationales, complète les résultats de recherche.

Nos experts du digital et des transports font vivre et évoluer l’outil en permanence. Et nos Travel angels, disponibles et passionnés sont présents pour servir les professionnels et les voyageurs.

L’engagement de Resaneo : faire vivre une expérience de réservation sans faille.