Westcapades : "Nous participons au développement d’un tourisme breton durable et solidaire"

La France est le cœur du monde

Château Richeux dans la baie du Mont-Saint-Michel : gastronomie bretonne, authenticité, charme et qualité.Comme le dit un proverbe, "". Notre pays est la diversité même.Chaque région française a ses beautés qui ne sont jamais banales. Notre pays offre ce qu'il y a de meilleur en Europe.De belles montagnes, des forêts verdoyantes, une Provence enchanteresse, une magnifique côte maritime entre Manche, Atlantique et Méditerranée.Son patrimoine est immense et exemplaire par sa variété. Il inspire le monde entier. Son Histoire est sulfureuse, et peut encore se vivre à chaque coin de rue.Ses multiples châteaux du val de Loire aux vignobles bourguignons, ces cités de Provence au pays Basque, ses villages, ses marchés, ses ports bretons et ses légendes donnent à tous le tournis du bonheur.La cuisine française couronne cette formidable recette. Ses goûts et ses couleurs en font notre ambassadeur de charme. Celui des plaisirs partagés en famille comme entre amis.Nous avons donc en France le meilleur à voir et à vivre. A nous Français de nous en persuader. Westcapades participe à cette élévation. Nous découvrons pour vous le grand Ouest, et vous aidons ainsi à vivre ses expériences dépaysantes, tout en développant un tourisme local, responsable et solidaire.