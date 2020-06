Westcapades Créateur d’expériences Bretonnes, minivan inclus.

Agence de voyages et transports unique en Bretagne, depuis 2001 Westcapades vous invite à explorer les secrets armoricains avec son chauffeur et son confortable van . La culture bretonne et celtique vibre par des rencontres simples et vivantes. Notre savoir-faire garantit la mise en valeur et le respect de notre territoire breton, entre terre et mer...



Rédigé par l'annuaire Partez en France le Mercredi 24 Juin 2020

Dénomination :

WESTCAPADES



Date de création :

2001



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM022110005



Excursions commentées et visites à thèmes



Nos offres d’excursions sont sur mesure et respectent l’environnement local pour un tourisme durable sur Rennes Saint-Malo, baie du Mont St Michel, Côte d’Emeraude, Côte de granit rose, Dinan et la Vallée de la Rance, Iles Bretonnes, Iles Chausey…



Vous y êtes sensibles, nos partenaires indépendants bretons aussi. Nous rassemblons pour votre bien-être une liste d’adresses de qualité associant l’option hébergement et activité éco-responsables. Pleine nature, centre-ville, ou bord de mer. Priorité aux belles rencontres et au bénéfice environnemental. La cuisine bretonne, fraîche et locale, sont un de nos temps forts garantis (à emporter, sur place si possible).



En échange d’un budget responsable, nous vous garantissons un moment dépaysant et oxygénant.



Nos atouts :



• Excursions depuis/à votre hébergement rennais et malouin, par transport en minivan.

• Rencontres patrimoniales, visites VIP dans des sites privés (chateaux, jardins, fermes), expériences culinaires à terre ou en mer…

• Séjours sur-mesure 100% respectueux du commerce local et de l’environnement naturel.

• Randonnées commentées et balades contées par des guides locaux passionnés.



Voici quelques propositions autour de Rennes, demandez votre devis à marc@westcapades.com

• Escapade VIP de Saint-Malo au Mont-Saint-Michel



Goûtez aux voyages corsaires avant de rejoindre les secrets spirituels d’une abbaye mythique. Services personnalisés, déjeuner et visite privée. A partir de 4 personnes, 189€ selon options.



• Journée à Brocéliande



Sites légendaires autour du roi Arthur. Vos sens sont en éveil entre pierres, lac et forêt. Balades contées, ateliers, et produits du terroir. Redécouvrez cet enchantement chevaleresque dans la quiétude d’une nature verte.

Hissez les voiles autour d’un pique-nique interactif



A bord d’un vieux gréement, participez aux manœuvres sous le vent léger d’Armorique, et goûtez aux plaisirs iodés de la mer.



Horaires : 09h30 à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Marc LE MEUR

marc@westcapades.com

Tel : +33 (0)2 23 23 01 96



Site web : www.westcapades.com



