Yannis Groell élu président de la Fédération nationale Gîtes de France

Yannis Groell a dévoilé sa feuille de route qui entend renforcer la dimension collective du réseau en s'appuyant sur les structures départementales, les propriétaires adhérents et les équipes qui font vivre au quotidien la promesse de la marque.



Il souhaite également engager "un virage numérique fort centré sur la donnée, la fluidité des parcours et la personnalisation de la relation client" .



Selon le président, " l'avenir de l'organisation repose sur une ambition commune visant à valoriser les racines historiques tout en développant l'influence de la marque en France et à l'international. L'objectif affiché est de transformer un capital de confiance en une véritable dynamique de conquête au service des propriétaires, des vacanciers et des territoires."



Créée en 1955, l'institution s'impose aujourd'hui comme un acteur majeur du tourisme chez et par l'habitant. Le réseau compte plus de 43 000 propriétaires adhérents et 56 hébergements qualifiés, regroupant aussi bien des gîtes traditionnels, des chambres d'hôtes, des gîtes de groupe ou d'étapes, que des campings et des chalets.



Sous cette nouvelle impulsion, la structure réaffirme sa singularité à travers une offre rigoureusement contrôlée, un accueil personnalisé, un ancrage local fort et une contribution directe à la vitalité économique, sociale et patrimoine des régions.