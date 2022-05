Yoann Lemarre nommé directeur commercial de Loc’Hall

Ce penchant pour le développement commercial corporate s’est ensuite confirmé lors d’une expérience de trois ans pour le Palais des Congrès de Vittel (Grand-Est) en tant que chef de projet.



Yoann Lemarre a par la suite complété ses compétences dans un autre univers, celui de l’hôtellerie de luxe. Ainsi, il fut pendant presque deux ans responsable commercial banquet et groupes au Domaine de Contrexéville (Lorraine) dans un hôtel-club trois étoiles.



Il pose enfin ses valises à Tours où il travaille d’abord pour la diffusion d’un ensemble musical, avant de devenir le responsable du développement commercial pour la ville et son Palais des Congrès.



Désormais chez Loc’Hall, il aura notamment pour mission de promouvoir la société auprès des lieux patrimoniaux et culturels, afin de compléter la collection déjà riche de plus de 110 références à travers toute la France. Il cherchera pour cela des commerciaux dans chaque région française pour que ces derniers représentent Loc’Hall au plus près des clients.