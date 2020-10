Yonne Réservation fait paraître sa brochure groupes 2021

Yonne Réservation, le service commercial de Yonne Tourisme, vient de faire paraître sa brochure dédiée aux groupes.Au programme :Le contexte actuel a conduit les prestataires touristiques ainsi que le service commercial de Yonne Tourisme à créer de nouvelles propositions attractives en accord avec les mesures sanitaires.Cette année, Yonne Réservation permet aux visiteurs de voyager en plus petit groupe,. Plusieurs circuits, tels que « L’encre de leur plume », « La voie de ses maîtres » ou encore « Mystères et légendes en Bourgogne » sont organisés en collaboration avec des offices de Tourisme de l’Yonne.Éditée en français à 9 000 exemplaires, la brochure est diffusée auprès de prospects et clients francophones. Tous les circuits et séjours restent modifiables ou combinables entre eux. D’autres idées de circuits ou séjours sont à découvrir sur le site www.groupes-yonne.com