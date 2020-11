bookingkit finalise une levée de fonds de plusieurs millions d’euros

Les investisseurs existants, Intermedia Vermögensverwaltung, les entreprises dans le giron de Müller Medien et High-Tech Gründerfonds (HTGF), deux business angels dont Robert Kabs investissent une nouvelle fois.



"Grâce à ce capital supplémentaire, nous allons accélérer la modernisation du secteur des Tours & Activities, actuellement numérisé à 30%. Nous allons continuer à développer notre organisation commerciale, notre plateforme SaaS ainsi que l'infrastructure et l'API sous-jacentes, et, toujours en 2020, nous avons l’ambition de cibler de nouveaux secteurs d'activités, grâce notamment à de diverses initiatives commerciales" , déclare Lukas C. C. Hempel, co-fondateur et CEO de bookingkit.