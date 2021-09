mmv : Olivier Roche au poste de Directeur Commercial et E-commerce

Olivier Roche rejoint mmv en tant que directeur commercial et e-commerce.



Il aura pour mission "de définir, d’animer et de superviser la stratégie commerciale, de développer de nouveaux canaux de vente et distribution (Hresa, Cdiscount, etc.)."



Olivier Roche a débuté son parcours professionnel chez Europ Assistance, Carlson Wagon Lits et a lancé Travelprice et Promovacances. En 2002 il intègre Marmara, pour lequel il agira en tant que Directeur E-commerce, CRM et call center.



Suite à la fusion avec Nouvelles Frontières, Passion des Iles et Aventuria, il sera chargé de définir la stratégie digitale et clients de l’ensemble du groupe.