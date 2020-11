2021 : ADP table sur une reprise comprise entre 45% et 55% du trafic de 2019

À Paris-Charles de Gaulle, seuls les terminaux 2E, 2F et 2AC sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers. A Paris-Orly, les terminaux ouverts sont Orly 3 et 4. Orly 1 est fermé depuis le 11 novembre au soir.



Depuis le début de l’année, le trafic de Paris Aéroport est en diminution de 67,3 % avec un total de 30,1 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance est en diminution de 66,8 %. Le taux de correspondance s'établit à 23,1 %, en hausse de 0,7 point.



Compte tenu des incertitudes liées à la crise sanitaire, le Groupe ADP travaille sur une hypothèse de trafic pour l'année 2021 qui serait comparée, pour être plus pertinente, aux données de trafic de l'année 2019.



Cette hypothèse 2021 pourrait ainsi s'établir dans une fourchette comprise entre 45% et 55% du trafic de 2019. Elle s'appuierait notamment sur une reprise du trafic lente et progressive à partir d'avril 2021 et l'absence de nouvelles restrictions aux voyages à partir de l'été 2021.