2023 Année historique pour Resaneo

2023 s’est terminée de manière euphorique et tout laisse à penser que 2024 sera, sauf vents contraires, sur un même rythme. C’est le moment de présenter nos vœux à nos agences et confrères en leur souhaitant que cela continue sur ces bases.



Rédigé par Pascal VALENDRU le Lundi 8 Janvier 2024

Resaneo dresse le bilan d’une année exceptionnelle Jean-Pol Leclercq, Directeur commercial de Resaneo, explique : « Nous avons bien vu dès 2022 que les voyageurs étaient impatients de pouvoir repartir, et nous constatons que cela s’est encore accentué cette année.

Même s’il est trop tôt pour compiler tous les résultats, il est certain qu’ils sont au-delà de toutes les prévisions. Là encore, tout comme en 2022, nous avons traversé trois périodes différentes. Un premier trimestre jamais vu, un deuxième qui nous a remis les idées en place avec un ralentissement dans la progression des ventes et un second semestre exceptionnel. Nous espérions, en début d’année, atteindre le niveau de vente de 2019 et il s’avère que tant en nombre de réservations, que de chiffre d’affaires, nous faisons presque 20 % de mieux ».



Des embauches encore et toujours des embauches



► Pour postuler

Yannick Faucon, Directeur Général de Resaneo complète : « C’est vrai que l’année qui vient de s’achever nous a fait un bien fou au moral. S’il fallait modérer cet enthousiasme, je dirais qu’il faut profiter du moment présent, car notre profession sait ô combien, nous sommes soumis aux vicissitudes de la conjoncture mondiale. Mais nous allons employer 2024 à consolider non seulement nos parts de marché et nos relations avec clients et fournisseurs, mais aussi notre personnel. Le recrutement sera le nerf de la guerre, et en la matière, tout comme ses confrères, Resaneo n’échappe pas la règle. A savoir qu’il nous faut attirer des compétences et de la jeunesse. En effet, nous sommes toujours en recherche de billettistes qualifiés, nous misons également sur l’apprentissage.

Airlines Weeks, IFTM, soirées clients, de bonnes habitudes à conserver



Alors, même s’il ne faut pas bouder notre plaisir, nous ne lâchons rien et ferons tout pour transformer l’essai en 2024 ».

Jean-Pol ajoute : « L’IFTM a fait partie des temps forts de l’année, une fréquentation jamais vue, signe que les pros sont à l’unisson des voyageurs, à savoir enthousiastes. Et le mois de novembre a également été un moment important avec nos Airlines Weeks . C’est le moment pour consolider les relations au sein des équipes de Resaneo, de manière à la fois festive et studieuse. Une remise à niveau avec tous nos partenaires aériens pour engranger des compétences supplémentaires, pour toujours mieux épauler nos agences. Enfin, nous n’avons jamais autant participé et organisé d’évènements pour promouvoir notre marque. Sans compter le partage de nombreux moments conviviaux au sein du groupe comme le repas pour la nouvelle année, la journée des Pingouins, nos Olympiades maison, un déjeuner de rentrée, Halloween, ou enfin la journée pulls de Noël.Alors, même s’il ne faut pas bouder notre plaisir, nous ne lâchons rien et ferons tout pour transformer l’essai en 2024 ».

2024 sera l’année du train

Sur Resaneo le train se réserve aussi facilement que l'avion. Que les clients souhaitent voyager en France ou bien, vers et depuis l'étranger, sur les compagnies majeures telles que Thalys, Eurostar ou Renfe, on retrouve tous les billets sur le site de Resaneo. Et bien sûr, tous les trains grandes, lignes, les TGV et les Ouigo.



En proposant l’offre train, Resaneo s’adapte à une clientèle souhaitant voyager différemment, plus souvent, moins longtemps tout en limitant son empreinte carbone ».



Et comme il faut battre le fer tant qu’il est chaud, il faut continuer à se connecter sur Resaneo

Just (re)book it

François Garrabos, Directeur transport, complète : « L’avion est dans notre ADN, mais nous avons envie de mettre l’accent sur le train. Nous avons fait de gros efforts pour développer ce segment, pour des raisons écologiques certes, mais également parce que nous croyons en son fort potentiel économique.Sur Resaneo le train se réserve aussi facilement que l'avion. Que les clients souhaitent voyager en France ou bien, vers et depuis l'étranger, sur les compagnies majeures telles que Thalys, Eurostar ou Renfe, on retrouve tous les billets sur le site de Resaneo. Et bien sûr, tous les trains grandes, lignes, les TGV et les Ouigo.En proposant l’offre train, Resaneo s’adapte à une clientèle souhaitant voyager différemment, plus souvent, moins longtemps tout en limitant son empreinte carbone ».Et comme il faut battre le fer tant qu’il est chaud, il faut continuer à se connecter sur Resaneo

Contactez-nous au 0892 49 41 41

Vous n’êtes pas encore inscrit ?



Suivez-nous :

fr.resaneo.com



au 0892 49 41 41Vous n’êtes pas encore inscrit ? C’est par ici

Lu 371 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Découvrez l’expérience transatlantique JetBlue Asiana Airlines dévoile ses avantages spéciaux pour voyageurs d’affaires