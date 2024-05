225 000 personnes pour la flamme olympique à Marseille

Selon Provence Tourisme et le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur qui ont mis en œuvre un dispositif Flux Vision Tourisme Évènement centré sur le Vieux Port, 225 000 personnes, résidents, touristes ou excursionnistes, français et internationaux étaient présents le 8 mai pour l'arrivée de la flamme.L’arrivée du Belem dans le Vieux Port avec la flamme olympique à son bord, a été vécu en direct par 164 000 spectateurs entre 18h et 20h, dont 43% de Marseillais, 20% de résidents des Bouches-du-Rhône (hors Marseille), 26% de touristes français et 11% de touristes internationaux.Lors des concerts qui ont suivi l’allumage de la flamme, 85 000 personnes ont été comptabilisées sur l’ensemble du périmètre d’étude du Vieux-Port entre 22h et minuit.Certains participants ne voulaient pas rater l'évènement puisque 40% de des spectateurs sont arrivés entre midi et 14h et sont restés jusqu’au soir. Entre 16h et 18h, 72% des spectateurs du soir étaient déjà présents.Sur l’ensemble de la journée, ce sont 103 000 personnes supplémentaires qui ont été comptabilisées par rapport à un mercredi classique.