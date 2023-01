Appli mobile TourMaG



25 ans 25 partenaires : Michel Salaün regarde vers l'avenir (Vidéo) Notre série 25 ans, 25 partenaires

TourMaG fête ses 25 ans en 2023. A cette occasion, nous lançons une nouvelle émission "25 ans, 25 partenaires" qui donne la parole à ceux qui nous ont soutenus tout au long de l'aventure TourMaG. Pour ce premier volet, nous avons accueilli dans nos locaux, Michel Salaün, PDG du Groupe Salaün.

Rédigé par Céline Eymery le Lundi 23 Janvier 2023





C'est lui qui a fait évoluer le modèle faisant passer le groupe Salaün d'autocariste régional à tour-opérateur national.



En 1991, alors qu'il était compliqué de vendre les produits maison chez les distributeurs partenaires, Salaün décide d'ouvrir ses propres agences. " 90% du chiffres d'affaires de nos deux points de ventes historiques Quimper et Brest provenaient alors de la vente de nos produits maison " explique Michel Salaün.



Ce dernier développe ensuite un réseau allant vers l'Est et le Sud de la Bretagne. Aujourd'hui, le groupe compte 151 agences de voyages qui revendent entre 45 et 50% de produits maison.



Le réseau est monté jusqu'à 188 agences lors de la reprise des 50 points de vente Thomas Cook en janvier 2020. "Ces agences n'ont pu travailler que deux mois avec la pandémie. Cela a été une charge supplémentaire à gérer alors que les deux années de crise liée au covid ont été atrocement difficile d'un point de financier et humain". Si TourMag souffle sa 25e bougie, le Groupe Salaün entre lui dans sa 90e année. Michel Salaün , actuel PDG est la 3e génération à avoir pris les rênes de l'entreprise, après son grand-père et son père.C'est lui qui a fait évoluer le modèleEn 1991, alors qu'il était compliqué de vendre les produits maison chez les distributeurs partenaires, Salaün décide d'ouvrir ses propres agences. "" explique Michel Salaün.Ce dernier développe ensuite un réseau allant vers l'Est et le Sud de la Bretagne. Aujourd'hui, le groupe compte



Michel Salaün reste confiant pour 2023 une période tourmentée avec des pertes financières en 2020 et 2021", le groupe est en "recherche active et sur la bonne voie avec des partenaires financiers pour recapitaliser le groupe, qui peuvent être aussi des partenaires de l'industrie touristique nous précise Michel Salaün.



Quelques pourparlers sont en cours qui vont aboutir assez rapidement, sans changement significatif au niveau de l'ADN du groupe. J'ai 61 ans, je n'ai pas envie de prendre ma retraite mais il faut anticiper et penser à une solution d'avenir, et surtout ne pas subir."]i



Pour rappel avant la pandémie, le groupe Salaün comptait 780 salariés à temps complet pour 240 M€ de volume d'affaires.



Après le covid, le groupe a du faire face à un autre coup dur : le conflit en Ukraine. Pouchkine Tours, la marque maison dédiée à la production russe, et aux pays de l'Est était l'une des locomotives de Salaün.



" J'ai toujours été passionné par ces pays. Je suis parti 140 fois en Russie. Nous espérions une reprise en 2022 et tous nos espoirs sont tombés avec la guerre en Ukraine qui a aussi impacté les pays de l'ex-pacte de Varsovie : Pologne; pays baltes, Bulgarie, Roumanie, et sur lesquels nous avions des revenus significatifs" .



Au total le TO a perdu 35 M€ sur ces destinations. Pour autant, sur 2023, Michel Salaün table sur un volume représentant 70% à 75% de 2019 " en enlevant la Russie ce qui n'est pas si mal ".



Si sur l'Europe, un pan important de la production Salaün, "les scores sont excellents " voire "supérieurs à 2019" , le TO souffre encore sur le long-courrier et notamment sur l'Asie : Vietnam, Laos, Cambodge et Thaïlande, et l'Amérique du Sud, avec le Pérou en proie à des troubles politiques.



Michel Salaün préfère regarder vers l'avenir. "Nous avons un beau réseau désormais avec des anciennes Thomas Cook qui marchent très bien. Et la distribution se tient mieux que le TO. Sur les agences nous sommes entre 80 et 85% des volumes 2019. C'est plutôt très satisfaisant. nous sommes plutot confiants." Après ces deux années marquées par la pandémie, "le groupe est ennous précise Michel Salaün."]iPour rappel avant la pandémie, le groupe Salaün comptaitAprès le covid, le groupe a du faire face à un autre coup dur : le conflit en Ukraine. Pouchkine Tours, la marque maison dédiée à la production russe, et aux pays de l'Est était l'une des locomotives de Salaün.Au total le TO a perdu 35 M€ sur ces destinations.".Si sur l'Europe, un pan important de la production Salaün," voire, le TO souffre encore sur le long-courrier et notamment sur l'Asie : Vietnam, Laos, Cambodge et Thaïlande, et l'Amérique du Sud, avec le Pérou en proie à des troubles politiques.Michel Salaün préfère regarder vers l'avenir.

"25 ANS" - LES INITIATIVES QUI ONT COMPTÉ

