25 ans 25 partenaires : l'IFTM prépare de nombreuses nouveautés ! (Vidéo)

C'est un salon qui possède une notion de convivialité que nous ne retrouvons nulle part ailleurs

Pour l'édition 2022, il a eu énormément de challenges à relever avec des pays encore fermés."

TourMaG et l'IFTM Top Resa c'est une longue histoire. Depuis toujours présent dans les allées de la grand-messe du tourisme, votre journal favori n'a jamais raté une édition.En 2002, TourMaG et Axis Airways mettent sur pied un vol spécial pour acheminer les professionnels du tourisme du Sud de la France vers Deauville, lieu où se déroulait à l'époque le salon.De ses années sur les planches, l'évènement phare du secteur a gardé son ambiance festive et chaleureuse : "" confirme Laurence Gaborieau arrivée à la direction de l'IFTM en février 2022.En un an, la nouvelle directrice a donc dû se familiariser au secteur et organiser la première édition post covid-19 : "et rassemblé près de 1 200 marques et 170 destinations présentes.