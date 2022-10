Laurence Gaborieau (IFTM) : "Nous allons dynamiser l'espace France et développer le MICE..."

TourMaG - Est-(ce que l'on connaît le niveau de fréquentation des agents de voyages ?



Laurence Gaborieau : Les exposants sont satisfaits du nombre de visiteurs, d'agents de voyages et de groupistes rencontrés.



Ils ont répondu présents. Nous n'avons pas encore fait les enquêtes de satisfaction mais je pense que le changement de la programmation des conférences, et notamment l'intervention de ces agents de voyages au sein de ces conférences à mobilisé le secteur. Que ce soit au sein des conversations, sur le village durable ou en Arena ou Agora... nous leur avons vraiment fait la part belle.



Il va falloir que tout cela soit validé par les analyses que nous allons faire dans les prochains jours.



TourMaG - Effectivement il y avait de nombreuses conférences programmées, mais n'y en avait-il pas de trop ?



Laurence Gaborieau : L'année dernière il y en avait 150 - qui étaient vides pour la plupart - et cette année il y en a eu un peu moins de 130. Nous avons donc réduit le nombre de conférences et aussi la capacité des salles.



L'espace Durable et RSE et l'espace Conversation, qui étaient des nouveaux lieux, n'ont pas désempli. Mais il est vrai que le programme était dense c'est la raison pour laquelle chacune des conférences a été filmée.



Elles ont été diffusées en live et en replay et seront relayées sur le site web, à travers des campagnes emailings et des réseaux sociaux. Nous allons essayer de capitaliser sur ce programme.