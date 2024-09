4 conseils simples pour éviter les litiges clients 🔑

"Le premier conseil est très simple. Quand le consommateur a un litige avec votre agence, il faut lui répondre.



L'intérêt d'un agent de voyage, c'est de fidéliser le client, et d'éviter qu'il y ait un problème. Et quand il y a un problème, il faut essayer de le résoudre le plus rapidement possible de manière à ce que le client vous remercie s'être occupé de lui.



Lorsqu'il est en voyage et qu'il vous fait part d'une difficulté au cours de ce voyage, notamment dans le cadre d'un voyage à forfait, le premier conseil : c'est de vous saisir tout de suite du problème, de lui répondre et de laisser des traces.



Lui répondre, désamorce un grand nombre de conflits. En effet beaucoup de conflits qui nous arrivent proviennent de l'absence de réponse du professionnel.



Souvent, il ne s'agit pas d'une grosse complication : la chambre a deux lits simples au lieu d'un lit double... En répondant, vraiment, vous désamorcerez le problème"