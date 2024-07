Agences : comment éviter les pièges du contrat de voyage ? 🔑

les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas encore fixée, l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l'heure approximative du départ et du retour

« Ici, il y a un distinguo intéressant à faire entre la loi et la pratique.Que dit le texte de loi ? L'article R211-4 du Code du Tourisme, relatif aux informations précontractuelles obligatoires dit qu'il faut informer le client par écrit des caractéristiques principales des services de voyage, notamment «».En théorie, le législateur demande à ce que le professionnel mette systématiquement les horaires, ou alors, quand ils ne sont pas connus, un horaire « approximatif ».Mais comment faire en cas de vol régulier réservé plusieurs mois à l'avance ou de vol charter ?La mention d’un horaire, qui ne correspondrait pas du tout à la réalité, pourrait engendrer des litiges relatifs à des pré/post acheminement achetés en fonction de l’heure de vol indiquée par le professionnel ; et qui deviendraient inutiles une fois l’horaire effectif connu.Dans la pratique, il vaut mieux donc ne pas mentionner d’horaires au préalable et dire aux consommateurs que les horaires ne sont pas connus, mais qu'ils en seront informés dès que l'information sera connue. Il vaut mieux cela plutôt que de mettre un horaire approximatif pour remplir la case horaire automatique et que derrière, cela engendre un litige. »