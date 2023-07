56 % des Français ont conscience des impacts climatiques

L'étude constate aussi que le climatoscepticisme ne représente "plus que" 15 % de la population active.



"Plus que", certes, mais c'est déjà beaucoup quand on sait l'état des connaissances scientifiques et le nombre de publications de vulgarisations qu'on trouve un peu partout sur internet.



Problème : les personnes qui se renseignent le plus sont les éco-anxieux (c'est-à-dire, ceux qui disent éprouver de l’anxiété face au dérèglement climatique). D'après l'étude, ils « s’informent davantage et cela leur permet d’avoir une fine connaissance de ces enjeux » .



De là à dire que les éco-anxieux le seraient parce qu'ils ont une conscience aiguë de la gravité de la situation et du manque d'ambition politique en la matière, il n'y a qu'un pas qu'on se gardera bien de franchir.