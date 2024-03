6 bonnes raisons de conseiller les voyages en train à vos clients !

Le moyen de transport fait partie intégrante d’un voyage et est devenu un élément-clé de l’expérience client, qui est au cœur de l’industrie touristique. Aujourd’hui, le train possède des atouts majeurs, mais ceux-ci ne sont pas toujours mis en avant. Voici 6 raisons de le proposer à vos clients.



Un large panel de choix



Souvent considéré comme étant plus cher que le secteur aérien, le domaine ferroviaire continue de s’ouvrir à la concurrence. En effet, il existe des tarifs pour tous les âges, pour les familles, mais également pour ceux qui voyagent beaucoup. Ces dernières années ont également vu apparaître les offres low cost. Le prix des billets étant l’un des obstacles majeurs à l’utilisation du train, c’est une alternative intéressante et avantageuse. Vous l’aurez donc compris, le train est un mode de transport idéal pour découvrir la destination de ses rêves !

Le train permet de rejoindre de nombreuses destinations, ce qui laisse à votre clientèle une grande liberté en termes de choix, notamment pour les personnes qui souhaitent se rendre dans une ville éloignée des aéroports. Il couvre effectivement une vaste partie du territoire, que ce soit en France ou à l’étranger. Acheter un billet de train est un acte de plus en plus accessible aujourd’hui, particulièrement grâce à la multitude d’offres disponibles.Souvent considéré comme étant plus cher que le secteur aérien, le domaine ferroviaire continue de s’ouvrir à la concurrence. En effet, il existe des tarifs pour tous les âges, pour les familles, mais également pour ceux qui voyagent beaucoup. Ces dernières années ont également vu apparaître les offres low cost. Le prix des billets étant l’un des obstacles majeurs à l’utilisation du train, c’est une alternative intéressante et avantageuse. Vous l’aurez donc compris, le train est un mode de transport idéal pour découvrir la destination de ses rêves !

Un voyage serein en famille S’il y a bien une émotion qui est recherchée dans l’expérience touristique, c’est la sérénité, car elle est synonyme de vacances réussies. Le train est donc un moyen de transport plutôt apprécié par les familles, car il permet de garder une certaine quiétude. Le stress lié aux nombreuses démarches qui précèdent un vol ou aux embouteillages sur les routes est en effet évaporé, ce qui est très appréciable (surtout avec des enfants qui ne font pas toujours preuve de patience pendant les voyages !). La cadence ferroviaire est par ailleurs plutôt élevée, ce qui laisse à votre clientèle une certaine liberté en termes d’organisation. Côté bagages, le train est idéal pour emporter tout le nécessaire (et ce, sans aucune limite !). Finies les longues séances de tri et de pesée !



Praticité et flexibilité Les gares ferroviaires se trouvent majoritairement dans les centres-villes, ce qui signifie « ne pas passer par la case taxi ou navette de transfert pour rejoindre sa destination » : pratique, non ? En optant pour le train, vos clients peuvent donc commencer leur voyage sans stress, ni perte de temps. Ce moyen de transport offre également une certaine flexibilité, car il est possible de moduler le voyage à sa guise grâce aux correspondances (en prévoyant des pauses dans certaines villes si l'itinéraire est trop long pour les enfants par exemple). Les trajets sont également souvent modifiables, une aubaine en cas de problème de dernière minute !



Le confort avant tout Le confort est un critère incontournable lorsqu’il s’agit de voyager et le train le respecte largement. Celui-ci offre en effet assez d’espace pour que chacun puisse vaquer à ses occupations (regarder une série, manger, se dégourdir les jambes, etc.) et profiter des nombreux services proposés à bord (WiFi, prises électriques, bar, etc.). Les familles ne sont pas en reste grâce aux espaces qui leur sont dédiés et qui leur permettent de continuer à s'adonner à certaines activités du quotidien, sans avoir peur de déranger les autres voyageurs. Les sièges sont par ailleurs suffisamment espacés pour se sentir bien installé. En somme, le voyage en train est l’occasion de se reposer avant de débuter les (nombreuses) escapades et activités qui rythment un voyage !



Un voyage qui commence à bord Le train est un premier voyage parmi le voyage global. Si vous souhaitez plus d’explications, la fenêtre est un élément de réponse. En optant pour le train, vos clients profitent en effet des paysages qui se présentent à eux et prennent ainsi le temps de souffler, ce qui est plus difficile pour les conducteurs automobiles. Grâce à la multitude de lignes existantes aujourd’hui, les voyageurs qui prennent le train ont la chance de se dépayser (avant même leur arrivée !) grâce aux vues variées qu’elles offrent : les montagnes des Alpes, les nombreuses côtes européennes ou encore les vastes plaines verdoyantes. C’est également l’occasion de découvrir des petites villes (avec les yeux seulement, certes, mais c’est toujours appréciable) qui n’étaient pas forcément sur la liste des destinations à découvrir.



Un moyen de transport écologique En plus d’être un moyen rapide pour arriver à destination, le train est écologique. C’est aujourd’hui un critère déterminant pour les voyageurs, qui se soucient davantage de leur empreinte carbone (selon un sondage réalisé par GreenGo, 86 % des répondants estiment que l’écologie est un critère de choix majeur dans leur voyage¹). À titre de comparaison, le train rejette environ 50 fois moins de CO2 que l’avion² ! Le train est donc un bon moyen de faire attention à l’environnement, sans pour autant arrêter de voyager !

Les voyages en train offrent donc de nombreux avantages aux personnes qui souhaitent profiter d’un voyage en famille confortable, sans stress et tout en pensant à l’écologie : de bonnes raisons pour les conseiller à vos clients finalement !



¹ Étude « Les Français et le tourisme éco-responsable », datant du 23 septembre 2022.

² Selon le site de l’ADEME (Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie).



