60 millions de Consommateurs épingle durement Go Voyages-Opodo

Et voici que la nouvelle année débute de la plus mauvaise des manières pour l'entreprise espagnole eDreams Odigeo.



Alors que 2020 a ressemblé à une avalanche de réclamations à traiter en raison de la pandémie mondiale, pour bon nombre d'acteurs, certains se sont distingués par la difficulté à satisfaire les réclamations de leurs clients.



"60 millions de consommateurs" vient de délivrer le "Cactus d'or" à Go Voyages-Opodo, à savoir l’entreprise qui a le plus exaspéré ses clients en 2020.



Pour récompenser tristement l'entreprise espagnole, le magazine s'est penché sur les quelque 3 000 témoignages qui parviennent chaque mois à la rédaction.