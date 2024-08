À l’IFTM Top Résa, PONANT renforce ses liens avec ses partenaires commerciaux

IFTM Top Résa est le point de rendez-vous incontournable des acteurs du tourisme, dans quelle démarche s’inscrit PONANT vis-à-vis de ses partenaires ?

Nous avons fait une très belle année de ventes, et cela n’aurait pas été possible sans nos partenaires francophones — agents de voyage, TO, webbeurs, réseaux… Pour les remercier, nous convions ces grandes figures de la distribution à la 3e édition du PONANT Seminar at Sea, en association avec Air Tahiti Nui, Xplorassur et Teldar Travel. Trois jours et deux nuits du 14 au 16 octobre entre Malte et Athènes à bord du Dumont-d’Urville pour rencontrer les équipes commerciales, échanger lors des workshops et profiter de toutes les prestations du navire.



Cette démarche d’échange et de proximité avec nos partenaires a aussi été illustrée cette année par la première édition des « 24 h PONANT » qui se sont tenues à Marseille et où nos commerciaux terrain ont pu récompenser leurs partenaires ayant réalisé les meilleures progressions de ventes sur l’année 2023.