A vos souris : le Ditex phygital c’est parti ce lundi et durera jusqu'à jeudi !

Le premier salon Phygital du Tourisme BtoB ouvre ses portes ce lundi 28 mars et durera 4 jours ( 2 jours en digital le 28 et le 29 mars 2022 et 2 jours en présentiel, le 30 et le 31 mars 2022 au Palais du Pharo à Marseille).



Nous invitons tous les visiteurs à rencontrer en digital les exposants (plus de 110 marques exposantes pour cette édition de mars 2022) durant deux jours : le lundi 28 mars et le mardi 29 mars de 9h à 18H30.



Une occasion unique pour les visiteurs qui ne pourront pas se déplacer de bénéficier de cette rencontre même en home office.



Au moment d'écrire ces lignes, nous recensons près de 1 000 participants inscrits sur la plateforme (Visiteurs, exposants, FNE, demandeur d’emploi…) ce qui est une véritable performance pour le Ditex dans un contexte sanitaire, économique et politique extrêmement complexe.



Pour les chiffres, impossible de tricher, avec la plateforme phygital du salon Ditex, car tout le monde a accès à la liste des participants et peut prendre rendez-vous avec tout le monde selon les options souscrites en amont.