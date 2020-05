ADP teste en interne des caméras thermiques sans contact

Depuis le début de la pandémie et le début du confinement, la baisse des rotations s'est accentuées. Aujourd'hui elles représentent une soixantaine de vols commerciaux chaque jour (uniquement pour les passagers qui ont la nécessité de se déplacer).



Ces vols s'effectuent quotidiennement depuis les terminaux 2E hall K, 2F et 2A de Paris Charles-de-Gaulle, dans lesquels quelques boutiques Relay, pharmacies et enseignes proposant de la vente à emporter restent ouvertes.



Comme partout ailleurs, les commerces non essentiels sont pour le moment fermés. Cette pause de l'activité commerciale permet également aux équipes du groupe de renforcer la maintenance et l'entretien de notre patrimoine, comme les pistes par exemple.



Les aéroports de Paris-Orly (qui pour rappel est fermé aux vols commerciaux) et de Paris Charles-de-Gaulle continuent d'assurer chaque jour l'activité Cargo clef de voûte de l'économie mondiale via des compagnies aériennes dédiées mais aussi via les soutes des avions destinés aux vols des passagers.