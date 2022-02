AEGEAN équipe sa flotte avec une connexion WI-FI haut débit

Trois forfaits Wi-Fi seront proposés aux passagers à bord des avions d’AEGEAN :



- l’offre « try before you buy » (= « essayez avant d’acheter ») disponible à l’essai gratuitement pendant 10 minutes, permettant de naviguer sur Internet, d’envoyer et recevoir des e-mails, d’accéder aux applications de messagerie et aux réseaux sociaux.



- le forfait « text and surf » (= « rédiger et naviguer ») qui permet d’étendre l’expérience passager.



- l'option « streaming » permettant de regarder des vidéos ou d'écouter des fichiers audios en ligne et gratuit pour tous les passagers de la Classe Affaires.



Philippe Carette, Président d'Inmarsat Aviation, a déclaré : « Notre offre haut débit en vol European Aviation Network a fait l'objet d'une forte demande de la part des passagers l'année dernière, avec des taux d'utilisation nettement plus élevés qu'avant la pandémie. Nous sommes ravis qu'elle soit disponible sur les vols d’AEGEAN. »