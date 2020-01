AVICO : bienvenue chez le leader de l’affrètement aérien (vidéo) Visite guidée des locaux parisiens

A l’occasion du lancement de notre nouvelle newsletter aérienne, AirMaG, nous nous sommes rendus chez AVICO, l’un des premiers courtiers et affréteurs du marché pour une petite présentation de tout ce qui compose la vie de cette société créée en 1996.

Rédigé par Pierre Georges le Lundi 27 Janvier 2020

C'est dans sa cuisine, en 1996, que Mourad Majoul, lance l’aventure AVICO.



Epaulé par Gilles Gompertz, rencontré quelques années auparavant sur les bancs de l’ENAC à Toulouse, les deux hommes se lancent sur le marché de l’affrètement aérien entre compagnies aériennes tout d’abord, puis sur l’affrètement touristique, sportif, etc…



Très vite, la société se développe, se diversifie et les domaines d’activités du Groupe AVICO se multiplient : aviation d’affaires, gestion d’actifs, nettoyage d’avion, conseil en aéronautique, transfert de passagers en bus, et même désormais prise de participation dans des compagnies aériennes.



Si dans l'aérien rien n'est jamais acquis, AVICO n'a eu de cesse en près de 25 années d'existence de varier ses activités, s'adapter au marché et de renouveler son modèle.



Ce sont toutes ces composantes qui font à ce jour le succès d’AVICO, aujourd’hui propriétaire de plusieurs Airbus et ATR en propre et employeur de plusieurs centaines de personnes sur différents continents.

Mourad Majoul, Gilles Gompertz, les deux dirigeants, et Niels Costard, à la direction marketing et développement nous présentent ensemble AVICO.

Contacter AVICO



Email : paris@avico.com

Téléphone : 01 58 61 27 27

Site web : www.avico.com



L'équipe d'AVICO se tient à votre disposition pour tout renseignement01 58 61 27 27

