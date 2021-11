Abbey Ireland & UK vous invite à découvrir votre âme de géant… en Irlande du Nord !

“Irlande du Nord – une âme de Géant” est une marque développée par l’office de tourisme d’Irlande du Nord.



Elle souhaite mettre en avant la riche culture de ces régions :



• Les paysages, montagnes, côtes à couper le souffle et des parcours de golf renommés

• Une gastronomie reconnue mondialement, des expériences artisanales

• Le berceau de « Game of Thrones » et du légendaire folklore irlandais

• Des expériences accessibles toute l’année

• Tout est proche et facile d’accès



Certains sites se visitent – d’autres se ressentent, se vivent et se partagent !

Rédigé par Abbey Ireland & UK le Lundi 15 Novembre 2021

