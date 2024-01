Abonnements payants : Salaün Holidays abonne intégralement son Groupe

Pourquoi attendre ? Peu à peu, les articles à valeur ajoutée de votre portail préféré vont devenir payants.



Un article à valeur ajoutée kezaco ? C’est tout simplement un papier qui exige d'être vérifié, validé et rédigé. Bref, ce qu’on attend d’un vrai organe de presse professionnel.



C’est inéluctable, logique et c’est dans l’air du temps. Aujourd’hui il n’y a plus de contenu gratuit dans les grands quotidiens, en dehors des dépêches AFP et des communiqués de presse.



Ce changement de paradigme est dû principalement à la régression des budgets publicitaires qui autrefois permettaient d’offrir du contenu gratuit aux lecteurs. L’autre raison c’est la concentration de l’industrie, toujours plus capilo-tractée et dont le nombre d’acteurs diminue à vue d'œil.



Depuis plusieurs mois je tire la sonnette d’alarme sur la situation de la presse professionnelle, dont la mission de tiers de confiance au niveau de l’information est de plus en plus compromise.



Et tant pis si j’enfonce le clou : la reprise imminente de notre principal concurrent par plusieurs industriels du secteur illustre la faiblesse et la précarité de nos médias.