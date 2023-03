Appli mobile TourMaG



Abu Dhabi : Emirates Palace Mandarin Oriental lance des chambres vegan Après avoir bénéficié d'une belle rénovation, l'hôtel Emirates Palace devient officiellement Emirates Palace Mandarin Oriental.

L'établissement qui entend "incarner l’excellence de l’hospitalité arabe", propose désormais des chambres avec literie écoresponsable et produits de toilette à base d'ingrédients strictement végétaux.

Lundi 6 Mars 2023

A Abu Dhabi, l'hôtel Emirates Palace devient officiellement Emirates Palace Mandarin Oriental. A l'occasion de l'ouverture de ce nouveau chapitre, les chambres de ce palace, situé sur une plage privée immaculée, ont été rénovées.

L'établissement qui entend "incarner l’excellence de l’hospitalité arabe ", propose désormais " un univers intime au luxe discret" et des "expériences culinaires innovantes" . S'y ajoutent un spa avec de nouvelles gammes de soins, des installations sportives nouvelles générations et bien sûr la qualité du service du groupe Mandarin Oriental.



Désormais, ce palace est aussi le premier, au Moyen-Orient, à proposer des chambres vegan. C'est, indique un communiqué du groupe, "un choix d’hébergement éthique au design respectueux de la nature, avec une literie éco responsable, des produits de toilette cruelty free (sans cruauté envers les animaux) et à base d’ingrédients végétaux ". L'établissement assure que " rien n’est fabriqué à partir de produits ou de matériaux d’origine animale" .



Les prestations vegans s’étendent au mini bar, avec une sélection personnalisée, et les clients sont invités à faire leur choix parmi l’offre exclusivement végétalienne du service de restauration en chambre.



Parmi les huit restaurants de l'établissement, deux ont été rénovés notamment le Talea d'Antonio Guida, une étoile Michelin, qui célèbre l’authentique « Cucina di Famiglia » - la cuisine italienne familiale avec des plats tels que les carbonara maison, la burrata crémeuse, ou encore le vitello tonnato.



Emirates Palace Mandarin Oriental, Abu Dhabi propose également une nouvelle "destination" gourmande, "Épisodes", qui est un salon de thé et un comptoir à pâtisseries. S'y ajoute une gelateria (glaces à l’italienne).



36 hôtels et 7 résidences dans le monde D'origine asiatique, le groupe Mandarin oriental qui est basé à Hong-Kong, est devenu, en soixante ans, une marque internationale réputée. Il est le propriétaire et exploitant d’hôtels et résidences parmi les plus luxueux au monde. Il exploite 36 hôtels et sept résidences dans 24 pays et territoires, chaque propriété ayant l'ambition de refléter l'héritage oriental du groupe.



Mandarin Oriental dispose d'un important plan de développements d'hôtels et de résidences et est membre du groupe Jardine Matheson.









