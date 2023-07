"Abu Dhabi à la folie" avec Ôvoyages

Opération que le TO multiplie sur beaucoup d'autres destinations et qui a permis aux agences d'apprécier in situ la production du TO composée d’hôtels 4* et 5* dont le Ôclub Exprérience Radisson Blu Hôtel & Resort 5*, véritable locomotive de la production du voyagiste, et qui jouit d’une situation exceptionnelle sur la Corniche en bord de mer, et qui offre une très grande diversité d’activités pour tous les types de clientèles



Organisé en partenariat avec l’Office de Tourisme de Abu Dhabi, la compagnie nationale Etihad Airways, l’objectif du programme a été de faire découvrir à ses distributeurs les facettes inédites de l’Emirat et de montrer le potentiel architectural, culturel ou encore artistique de ce dernier sans oublier les atouts loisirs de la destination pour l’ensemble des familles.