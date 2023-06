Accor a achevé sa transformation et reprend sa marche en avant

Alors que les rumeurs de fusions acquisitions ont encore circulé en fin de crise sanitaire, le P-DG est affirmatif : « Nous n’avons plus besoin de faire la course à la taille. Nous sommes déjà leader sur tous les continents, à l’exception de l’Amérique du Nord, et sur de nombreux segments.



La croissance sera organique et, potentiellement, opportuniste si tel ou tel petit groupe vient frapper à notre porte pour compléter, çà et là, notre implantation ou notre couverture des segments Luxe ».



Le développement va se poursuivre sur deux pieds qui n’ont pas les mêmes caractéristiques mais qui se complètent idéalement : volume et puissance de PM&E ; rentabilité et image du Luxe/Lifestyle.



L’idée est bien de rassurer la communauté financière et ses analystes qui n’aiment pas l’esprit aventureux d’un P-DG qui est sorti il y a quelques années de sa zone de confort. Persuadé qu’il faut élargir le périmètre et trouver des relais de croissance dans des secteurs complémentaire, Sébastien Bazin a lancé ses filets vers la conciergerie (John Paul), la techno (D-Edge), la distribution (Gekko), la location saisonnière (Onefinestay), la restauration (Potel&Chabot, ParisSociety) et rassemblé autour d’Accor des petits groupes à forte identité : Mama Shelter, 25Hours, Hoxton, …