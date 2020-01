Accor implante la marque Mondrian à Cannes et Bordeaux

Mondrian, se veut une marque lifestyle et propose " un univers design en collaboration avec les plus grands noms dans le domaine et des concepts de restauration et de vie nocturne avant-gardiste" précise le groupe. Elle est déjà présente aux Etats-Unis et au Qatar (4 établissements en tout).



Ces nouveaux développements confirment la stratégie du groupe d'accélérer sur le luxe et le premium. On en veut pour preuve les signatures pour le développement des marques du groupe sur ce segment de marché ont été multipliées par 4 entre 2016 et 2019 et le groupe ambitionne de les multiplier par 7 d’ici 2023.



Pour autant, Accor n'en délaisse pas pour autant le milieu moyen de gamme avec l'inauguration il y a quelques semaines de greet, la dernière marque lancée par le Groupe.



"Elle incarne ce que recherchent les consommateurs-citoyens aujourd’hui : authenticité, véracité et localité" . La marque ambitionne d’ouvrir 300 hôtels en Europe d’ici 2030.