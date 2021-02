Aérien : Amelia ouvre une base de maintenance à Rodez

Un an tout juste après avoir débuté les opérations en Aveyron, le groupe aéronautique Amelia annonce l'installation de sa deuxième base de maintenance dans les hangars de l'aéroport de Rodez Aveyron, soutenu et accompagné de façon active par les collectivités.



La base de maintenance principale du groupe est implantée à Saint-Brieuc en Bretagne depuis 2015 et compte 34 employés.



Le Département vient en effet de confirmer son investissement dans la rénovation d'un hangar permettant la création de cette base de maintenance.



"Cette nouvelle étape franchie s'inscrit dans notre volonté affirmée depuis le jour 1 : renforcer et pérenniser notre présence en Aveyron tout en développant le tissu économique régional. Nous sommes heureux, malgré le contexte, d'avoir réussi à tenir nos engagements, maintenir la ligne et développer une base de maintenance sur le territoire." - Alain Regourd président du groupe

Amelia by Regourd Aviation