Aérien : un refus d’embarquement ouvre-t-il droit à une indemnisation ? 🔑

Tout d'abord le Tribunal de district a questionné la Cour de Justice de l’Union Européenne pour savoir si le Règlement doit être interprété en ce sens que, pour ouvrir son champ d’application et fonder un refus d’embarquement soumis à indemnisation, le passager doit aussi s’être présenté à l’enregistrement à l’heure indiquée ou au plus tard 45 minutes avant l’heure de départ publiée ou s’être présenté à l’embarquement alors même que le transporteur aérien effectif a déjà annoncé par avance ne pas vouloir transporter le passager ?



Et en cas de réponse positive, la juridiction souhaitait savoir si le Règlement doit être interprété en ce sens que les droits à indemnisation pour refus d’embarquement sont exclus, lorsque le passager a été informé au moins deux semaines avant l’heure de départ du vol prévue ?



" Pour rappel, en cas d’annulation d’un vol, le transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser, outre le remboursement, l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que le passager a été informé plus de deux semaines avant l’heure de départ prévue.



Or aucune disposition similaire n’est prévue dans le cadre d’un refus d’embarquement par le Règlement, " précise l'avocate associée et co-fondatrice du cabinet Adeona Avocats.



Le tribunal d'outre-Rhin avait alors expliqué sa décision de refuser l'indemnisation forfaitaire par le fait qu'il s'était basé sur les dispositions relatives à l’annulation au refus d’embarquement.