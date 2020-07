Aéronautique : de l’orage dans l’air... et des effectifs à terre !

Illustration : Norwegian Air Shuttle, dont les difficultés financières ont été exacerbées par la crise sanitaire, a annoncé lundi dernier avoir annuler une commande de 92 Boeing 737 Max et cinq Dreamliners.



La période est donc à l’austérité et le temps à l’orage dans le ciel pour le transport aérien.



Les compagnies licencient à tour de bras et les charrettes se multiplient dans le monde entier.



En Amérique Latine les défaillances vont de paire avec les alliances. Même les plus improbables.



Depuis mai, LATAM a quitté l'Argentine, s'est associée à son rival Azul SA ( AZUL.N ) au Brésil et a réduit ses opérations nationales au Chili, tandis qu'Avianca a quitté le Pérou. Les deux compagnies aériennes contrôlent généralement 60% du marché intérieur du Brésil.



Plus près de nous, Air France envisage la suppression d’ici à 2022 de plus de 7 000 postes, filiale régionale comprise.



Départs volontaires et mise à la retraite anticipée seront privilégiés. La rationalisation des marques bat aussi son plein. La flotte de Hop (59 avions), sera réduite de moitié. Les trajets inférieurs à 250 km ne seront plus desservis en dehors des vols en correspondance.



Cette décision engage-t-elle aussi le reste du pavillon français et les compagnies low cost européennes ? La question n’est pas tranchée. Elle n’est pas non plus à l’abri d’une saisine de la Cour européenne de Justice....



Mais si tel était le cas, cela n’arrangerait pas vraiment les affaires des compagnies privées françaises, souvent performantes et rentables sur des petites distances, l'essentiel de leur core business.